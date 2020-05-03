Коронавирус сравнили с похмельем

Отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал все симптомы, по которым человек может определить у себя наличие инфекции коронавируса.

Как отметил специалист, можно диагностировать у себя коронавирус, если наблюдается состояние сродни абстинентному синдрому, однако «накануне вы не принимали участие в посиделках с алкоголем».

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания», – объяснил врач на телеканале «Звезда».

По его словам, далее инфекция «опускается до глотки и гортани, появляется осиплость в голосе, ощущения саднения и першения в глотке». Затем инфекция снижается до трахеи, меняется голос, «человек начинает чувствовать спазмирование и удушье».

«Если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, что называется асфиксию, то конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Это говорит о том, что у вас – COVID-19», – подытожил отоларинголог.

Зайцев также призвал не пренебрегать собственными ощущениями и при малейших подозрениях на наличие инфекции коронавируса обращаться за помощью заблаговременно, чтобы медики начали вовремя оказывать профессиональную и качественную помощь.

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