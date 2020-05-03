Сроки окончания вспышки коронавируса в России скорректированы

Ученые из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России в сторону увеличения после резкого прироста числа выявленных случаев COVID-19 в России: согласно постоянно обновляемым данным лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия может завершиться 12 августа.

Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, отмечают авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений, передает РИА «Новости».

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель – математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма».

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.За сутки в России умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280. За 2 мая в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Прирост за сутки составил 1010 человек.

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