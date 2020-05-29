Завершено расследование дела о распространении фейка о коронавирусе

Следственными органами Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве завершено расследование дела, возбужденного в отношении жителя столицы за распространение в Сети фейка о коронавирусе.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, подозреваемый, используя соцсеть и один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие», в котором рассказывалось, что новый коронавирус якобы является «болезнью Фейгельсона – Якобсона», существование которой «скрывается».

Также в Сети был размещен ролик под названием «Все больше больных идут на органы», в котором рассказывается, что под видом борьбы с коронавирусом якобы производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Установлено, что основным мотивом размещения им недостоверной информации явилось увеличение численности аудитории на различных ресурсах.

В ходе предварительного расследования были установлены и допрошены участники видеороликов, проведены обыски по месту их жительства.

Причастность фигуранта удалось установить благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Москвы, обвиняемой в распространении недостоверной информации о якобы массовом вывозе из обсервационного центра погибших от коронавируса.