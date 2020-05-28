Власти Москвы спрогнозировали повышенный уровень смертности по итогам мая

Власти Москвы ожидают, что статистика смертности в столице за май превысит прошлогодние значения, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

«Полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Вероятнее всего от месяца к месяцу оно будет колебаться. При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трех недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также уточняется, что в апреле летальность от коронавируса в Москве составила от 1,4% до 2,8%.

«Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)», – сообщает департамент.

«Первоначально оперативно озвученная цифра смертности от ковида в апреле в Москве 639 случаев уточнилась до 636 человек», – отмечено в сообщении.

Добавлены те случаи, когда у пациента оказался отрицательный тест, однако сохранялись симптомы, а также случаи, когда при положительном тесте причиной смерти все равно стали другие хронические заболевания.

Ранее российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что в будущем человечество будет готово дать отпор коронавирусу и рассказал, что поможет в этом.

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