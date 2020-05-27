В Британии за сутки резко выросло число жертв COVID-19

Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 412 человек до 37460, количество выявленных новых случаев увеличилось на 2013 и достигло 267240 человек, сообщил минздрав страны.

Накануне в Британии умерли 134 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2004 человек, пишет РИА «Новости».

Напомним, глава МВД страны Прити Пател в мае объявила, что все приезжающие в Британию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине. Такая мера будет действовать во избежание второй волны коронавируса.

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