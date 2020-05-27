Физиолог рассказала об особенностях выхода детей из режима самоизоляции

Необходимо обратить самое пристальное внимание на поэтапное возвращение ребенка к физическим нагрузкам при выходе из режима самоизоляции. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД физиолог Марианна Безруких. Ранее власти Москвы решили смягчить режим самоизоляции, разрешив горожанам прогулки.

«Самое лучшее в воспитании детей – это пример родителей. Если родители выполняют все необходимые рекомендации, то и дети будут их выполнять. Если старшие в семье считают их необязательными, то и ребенок будет относиться также», – убеждена главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марианна Безруких. Поэтому ответственность за правильный выход детей из самоизоляции несут их родители, полагает собеседница.

По ее мнению, именно на физическую активность ребят стоит обратить пристальное внимание. А что касается поведения в социуме, то дети за восемь недель не разучились общаться со сверстниками, считает Безруких.

«Двигательная активность была ограничена, организм выбился из привычного ритма жизни. Поэтому теперь ребенку требуется постепенное изменение – медленно, с дозированными нагрузками и дозированной длительностью. Это должны понимать и родители, и сами дети», – сказала Безруких.

Напомним, глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева ранее заявила о том, что столица готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.

В среду мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня планирует разрешить прогулки в городе. Для этого предлагается составить графики прогулок для жителей каждого дома в столице.

Отметим, что в среду число выздоровевших за сутки в России пациентов с коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев.

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