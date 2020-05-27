Кремль анонсировал летние совещания Путина по ВПК

Президент Владимир Путин проведет летом военные совещания, конкретные сроки будут уточняться с учетом эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что вчера во время общения с президентом министр обороны Шойгу упоминал об этих совещаниях, они планируются этим летом, сроки будут уточняться также с учетом того, что совещания подразумевают участие значительного количества представителей руководства как вооруженных сил, так и оборонно-промышленного комплекса и руководства правительства, то, конечно, будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, российский лидер запланировал совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным по вопросам эпидемиологической обстановки в городе и дальнейшим планам.

«Совсем скоро Путин проведет совещание с Собяниным, с мэром Москвы, посредством телеконференции. Разумеется, вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы, как обстоит дело с антиэпидемиологической инфраструктурой и так далее. Конечно, с учетом того, что Сергей Семенович возглавляет соответствующую группу по работе с регионами», – добавил Песков.

Ранее Кремль анонсировал совещание Путина с губернатором Смоленской области Алексеем Островским по рынку труда, на котором выступят министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

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