Эксперт оценила данные Росстата о социально-экономическом положении России

Рост безработицы стал самым болезненным следствием эпидемии коронавируса, в то время как данные сельского хозяйства выглядят достаточно позитивно, заявила газете ВЗГЛЯД доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина, комментируя данные Росстата о социально-экономическом положении России.

«Опубликованная информация о социально-экономическом развитии России за период с января по апрель 2020 года отражает проблемы, с которыми столкнулась наша экономика в результате пандемии», – заявила Бабкина.

Она назвала вполне естественным падение показателей строительной отрасли. «Ограничения в сфере строительства коснулись большего количества российских регионов, в том числе таких лидеров отрасли, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург. В настоящее время строительство возвращается в обычный режим работы и с учетом мер государственной поддержки первичного рынка жилья, вероятность того, что отрасль нагонит потерянные позиции, весьма велика», – отметила эксперт.

Наиболее болезненным показателем она назвала рост безработицы на 59,2% по сравнению с апрелем 2019 года и на 79% по сравнению с мартом 2020 года. «В этой сфере анонсированные президентом меры по кредитованию бизнеса на цели выплаты заработной платы еще не успели принести свои результаты. Очень хочется надеяться, что с активным развитием данного направления поддержки показатели занятости будут улучшаться», – добавила Бабкина.

«На фоне общего падения социально-экономических показателей достаточно позитивно выглядят данные сельского хозяйства, – общий прирост объемов производства которого составил 3,1% к апрелю 2019 года и 13,3% к марту 2020 года. Растут размер засеваемых площадей, объемы производства молока и других продуктов питания», – заключила она.

Напомним, во вторник Росстат представил «Информацию о социально экономическом положении России» за январь – апрель 2020 года. Из документа следует, что общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в апреле достигла уровня 5,8%. Как отметили в статистическом ведомстве, в апреле 1,3 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,1 млн человек получали пособие по безработице.