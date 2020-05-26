Гладков призвал не смешивать личную жизнь и творчество Успенского

Российский писатель Эдуард Успенский любил открывать таланты, всегда помогал творческим людям, поэтому не стоит смешивать его личную и творческую жизни, заявил газете ВЗГЛЯД давний друг создателя Чебурашки, композитор Григорий Гладков.

Дочь Эдуарда Успенского написала открытое письмо с просьбой о том, чтобы главная детская библиотека не называла премию в честь ее отца. Она рассказывает, что он регулярно прибегал к физическому, психологическому, эмоциональному насилию в отношении всех членов семьи.

«Дело в том, что личная жизнь и творческая – разные. Насчет семьи я не знаю, но то, что он помогал другим, это абсолютная правда. Я бы не состоялся, если бы не было Успенского. Это было частью его жизни, он любил открывать таланты, помогал, всегда был окружен молодыми поэтами, писателями. Бескорыстно боролся за них, многие издали, благодаря ему, свои первые книги», – говорит Гладков.

Композитор рассказывает, что в числе тех, на кого повлиял Эдуард Успенский, находятся детский писатель Андрей Усачев, автор «Вредных советов» Григорий Остер и многие другие творческие люди. Благодаря ему в свет вышел мультипликационный фильм «Пластилиновая ворона».

«Я помню, что когда в мультфильме «По щучьему велению» вырезали песню Михаила Боярского, Успенский боролся, чтобы этот фрагмент вернули. То есть он смело вступался, вплоть до судов. Поэтому не стоит смешивать личные отношения и рабочие. Бывает всякое», – советует Гладков.

Российская государственная детская библиотека сообщила, что лишать премию в области детской литературы имени Успенского не станет, несмотря на просьбу дочери писателя.

Успенский – один из самых популярных советских и российских детских писателей, является автором таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, а также серии книг про деревню Простоквашино.

Писатель ушел из жизни в возрасте 80 лет 14 августа 2018 года. Причиной смерти стал рак.