Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

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26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:56  |  vz.ru
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Изменит ли коронавирус график рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя подойдет далеко не каждому работникуФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

В фантазии разработчиков игры Гитлер принял парад с Мавзолея ЛенинаФото: Strategic Mind/Youtube
На Украине выпустили компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск, может провести парад вермахта в Москве на Красной площади. Эксперты считают эту игру не только русофобской выходкой Киева, но и пропагандой фашизма. И хотя вопрос этики в компьютерных играх никак не регулируется, разработчики этой стратегии должны понести ответственность, полагают они. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...

Нам предстоит год без кино

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
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Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

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              Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

                 26 мая 2020, 10:34
              Фото: Пусть говорят/YouTube
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Дочь писателя выступила с открытым письмом, в котором обвинила Успенского в домашнем насилии. По мнению Татьяны, Эдуард Успенский недостоин, чтобы новая литературная премия носила его имя, сообщили СМИ.

              Недавно Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Однако Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени ее знаменитого отца. Она написала открытое письмо, которое попросила опубликовать редакцию Sobesednik.ru.

              Директору Государственной детской библиотеки

              Веденяпиной Марии Александровне

              От Успенской Т.Э.

              Открытое письмо

              Уважаемая Мария Александровна!

              Мне стало известно, что Российская Государственная детская библиотека проводит конкурс на логотип премии имени моего отца – писателя Эдуарда Успенского. С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени.

              Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным... Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье...

              Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д.

              К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни... Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

              Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.

              Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями (передача «Гавань», создание мультфильмов совместно с творческими коллективами студий), он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.

              Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано...

              Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература...

              С уважением, Успенская Татьяна Эдуардовна.

              Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области. Получив образование в Московском авиационном институте (МАИ) и став инженером, он зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

              В дополнение к детским книгам Успенский писал стихи и театральные сценки из цикла о Чебурашке, Крокодиле Гене и его друзьях.

              Первая книга Успенского про Дядю Федора «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1974 году. По книге были сняты малоизвестный мультфильм «Дядя Федор, пес и кот», а также три популярных мультипликационных фильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

              Эдуард Успенский был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли», которая в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.

              В 2010 году Успенскому была присуждена премия имени Корнея Чуковского, учрежденная для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе», отмечает Википедия.

              Умер 14 августа 2018 года. Могила Эдуарда Успенского располагается на Троекуровском кладбище.


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