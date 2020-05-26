Государственная детская библиотека отреагировала на обращение дочери Успенского

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) не будет убирать имя Эдуарда Успенского из названия премии в области детской литературы, несмотря на просьбу дочери, обвинившей писателя в домашнем насилии, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Литературная премия «Большая сказка» задумана с целью поощрения авторов, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению», – заявила директор РГДБ Мария Веденяпина в ответе Успенской, передает РИА «Новости».

Также она отметила, что премии присвоено имя Эдуарда Успенского как выдающегося детского писателя, создателя «известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа».

Директор подчеркнула, что при организации премии и другой своей культурно-просветительской деятельности РГДБ руководствуется исключительно творческими заслугами писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества.

Кроме того, Веденяпина подчеркнула, что результаты премии будут объявлены в ближайшее время.

Накануне Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. После чего в ряде СМИ появились сообщения о том, что дочь писателя Татьяна выступила с открытым письмом, в котором обвинила Успенского в домашнем насилии. По ее мнению, Эдуард Успенский недостоин, чтобы новая литературная премия носила его имя.