После перенесенной болезни у премьера Британии ухудшилось зрение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал предположение, что после перенесенной болезни, вызываемой новым коронавирусом, у него ухудшилось зрение.

«Я понимаю, что мне приходится носить очки впервые за долгие годы. Я думаю, что это очень правдоподобно, что [ухудшившееся] зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», – приводит слова Джонсона ТАСС.

Напомним, 27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсона госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой, а после ухудшения состояния перевели в интенсивную терапию. Тем временем в британском правительстве назвали преемника на случай недееспособности Джонсона.

К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы. 26 апреля британский премьер вернулся на Даунинг-стрит.

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