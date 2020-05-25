Вылетевшие спецрейсом с Фиджи россияне прибыли в Москву

Группа из 18 россиян, вылетевшая с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыла спецрейсом в Москву вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян. <...> Три часа назад они прилетели в Москву», – сообщила Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

По словам дипломата, работа по организации вывоза россиян с Фиджи началась во второй половине марта, когда в МИД «написала с криком о помощи» одна из находящихся в этом островном государстве россиянок. После того как российской стороной был составлен алгоритм по возвращению граждан из-за рубежа, появился «реальный и беспроигрышный вариант» вывоза людей в том числе с Фиджи, сообщила официальный представитель МИД.

«Ханты-Мансийский автономный округ двумя самолетами летел за своими в Юго-Восточную Азию. <...> На борт были взяты шесть экипажей, чтобы без ночевок совершить марш-бросок до двух азиатских стран и сделать дополнительный крюк на Фиджи», – пояснила Захарова. Однако, когда один из самолетов уже прибыл в Азию и был готов взять курс на Фиджи, в последний момент местные власти отказали в разрешении на полет, ссылаясь на невозможность отмены вызванных коронавирусом карантинных мер.

После этого российской стороной было продумано не менее пяти схем возвращения: «от переброски через Гонконг до ожидания вывозного борта в Токио». Но каждый раз на пути вставали «какие-то непреодолимые обстоятельства». В конечном итоге лишь 22 мая 18 россиян смогли покинуть Фиджи. В Сиднее к ним присоединились еще шесть желающих вернуться в Россию граждан. Из Рима, куда они все прибыли на самолете Qatar Airways, уже 117 россиян вместе с транзитными пассажирами с других континентов отправились очередным для стран Европы спецрейсом домой.

Напомним, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян. На воскресенье были запланированы вывозные рейсы в Россию из шести стран.

15 мая и.о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении министерству иностранных дел 900 млн рублей для оказания помощи находящимся за рубежом россиянам.

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