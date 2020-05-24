Трамп заявил об отсутствии поддержки со стороны Путина на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет его победы на выборах главы американского государства.

«Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Президент США заявил, что Китай также не хочет его победы на выборах.

Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден также заявил, что Путин не хочет его участия в борьбе за пост американского президента.

Путин, между тем, не раз указывал, что Москва готова работать с любым президентом США.