Собака насмерть загрызла хозяйку в Казани

В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.

Тело 71-летней пенсионерки с множественными следами укусов и кровоподтеками обнаружили в пятницу на территории домохозяйства по улице Юдина. «По предварительным данным, утром женщина пришла во двор принадлежащего ей домохозяйства, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по республике.

Тело погибшей женщины нашла дочь. Собаку нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, в декабре 2019 года бродячие собаки загрызли в Уфе школьника.

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