Бродячие собаки загрызли школьника в Уфе

В Уфе сотрудники полиции расследуют обстоятельства гибели 14-летнего школьника, ребенка могли загрызть уличные собаки, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на портал Ufa1, изуродованнное тело школьника нашли недалеко от железной дороги в Орджоникидзевском районе города в том месте, где бродячие собаки сбиваются в стаи.

«Даже в том случае, если мы начнем стерилизовать бездомных псов, это не сделает их милее», – заявил глава одной из управляющих компаний.

В городских службах отметили, что в Уфе очень остро обстоит ситуация с бродячими собаками, которых насчитывается около 30 тыс. особей.

Напомним, весной 2015 года десятилетнего мальчика в Чите загрызла насмерть стая собак.