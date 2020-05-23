Совфед собрался разработать законопроект о недопуске детей без прививок в школы

Члены Совета Федерации собираются разработать законопроект, предусматривающий запрет на допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок, сообщают информационные агентства.

В перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы предлагается «внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике».

В документе предложено «не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы», передает ТАСС.

Сведения о недопуске должны будут включить в «информированное добровольное несогласие родителя» на прививки.

Кроме того, в Совфеде хотят увеличить список обязательных профилактических прививок.

Напомним, Минздрав приостановил плановые вакцинации из-за коронавируса.