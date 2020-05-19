Минздрав приостановил плановые вакцинации из-за коронавируса

Плановая вакцинация на период эпидемии коронавируса в России приостановлена, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

«В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идет достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», – цитирует РИА «Новости» Гриднева.

Он отметил, что после появления вакцины от коронавируса Минздрав будет определяться с возможным расширением календаря прививок.

В свою очередь руководитель секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой Елена Рыжова добавила, что после окончания эпидемии россияне начнут по-другому относиться к своему здоровью. По ее словам, отношение к иммунопрофилактике тоже изменится.

Рыжова подчеркнула, что за изменение календаря прививок из-за коронавируса отвечают специалисты.

«Если такая необходимость будет, и если будут внесены предложения по изменению календаря прививок, конечно, мы со своей стороны сделаем все необходимое», – добавила Рыжова.

Ранее более половины опрошенных ВЦИОМ россиян выразили желание сделать прививку от коронавируса.

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