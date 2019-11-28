В Мосгордуме предложили законодательно обязать родителей прививать детей

В Мосгордуме предложили на законодательном уровне обязать родителей делать прививки детям, учитывая медицинские противопоказания. Депутаты намерены внести соответствующий законопроект в Государственную думу, сообщила депутат Лариса Картавцева на круглом столе по иммунизации.

Член думского комитета по труду и соцполитике Татьяна Кривенко также предложила обсудить предложение на публичных слушания с участием экспертов и родителей.

Также было предложено принимать в школы и детские только тех детей, которые имеют «подтверждающий прохождение процедуры иммунизации в соответствии с календарем профилактических прививок» документ, эту идею высказала глава экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова, сообщает «Интерфакс».

По ее мнению, необходимо закрепить законодательно ответственность родителей за отказ от вакцинации, если у ребенка нет противопоказаний, особенно в случае, если ребенок в результате становится инвалидом или погибает.

Мясникова предложила предусмотреть административную ответственность за распространение заведомо ложной и не подкрепленной медицинскими фактами информации о негативном влиянии прививок на организм ребенка.

Ранее департамент образования Москвы предложил принять закон, который давал бы возможность отказывать в приеме в школу детей без необходимых прививок.

Газета ВЗГЛЯД также выясняла, почему в России так много антипрививочников.