Автоконцерн Ranault оказался на грани банкротства

Французский автопроизводитель Renault «борется за свое выживание», возможно закрытие нескольких заводов компании в стране, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Что касается степени серьезности кризиса, а также положения компаний, Ranault борется за свое выживание», – сказал он пишет Finmarket.

Уточняется, что министр еще не утвердил предоставление компании гарантий по кредиту в 5 млрд евро. Он отметил, что власти продолжают обсуждать план поддержки автомобильной отрасли.

«Мы просим автопроизводителей взять на себя обязательства по трем направлениям: электромобили, уважение субподрядчиков и расположение во Франции наиболее технологически продвинутых производств», – добавил Ле Мэр.

Кроме того, министр сообщил, что государство как акционер считает правильной стратегию превращения Renault в «одного из наиболее технологически продвинутых автопроизводителей мира».

Уточняется, что доля государства в капитале Renault составляет 15%, и аналитики считают, что это может мешать компании предпринимать шаги по сокращению расходов.

Тем временем, российские автозаводы «АвтоВАЗ», Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие «Группы ГАЗ»), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») и калининградский холдинг «Автотор» возобновили работу.

А также автозавод Nissan в Санкт-Петербурге после полуторамесячного простоя продолжил производство автомобилей с 18 мая.

Напомним, в середине марта Renault подняла цены на свои автомобили в России на 1,14%.