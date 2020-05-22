Против распространявшей фейки о коронавирусе москвички завели дело

Следственный комитет начал расследование дела в отношении женщины, которая распространяла недостоверные факты о коронавирусной инфекции в группе в соцсети, сообщила пресс-служба СК.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, женщина, которая является модератором общедоступной группы в социальной сети, разместила там информацию о том, что в районе Крылатское в Москве якобы по ночам вывозят тела умерших от коронавируса.

«Указанное сообщение было опровергнуто отраслевым органом исполнительной власти как не соответствующее действительности», – подчеркнули в СК.

На допросе женщина рассказала, что разместила ложную информацию с целью привлечения внимания общественности и новых подписчиков. Расследование уголовного дела продолжается.

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