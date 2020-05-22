Москва попросила США предъявить список объектов, снятых за время действия ДОН

Взгляд
22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
Разделы

Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
Перейти а раздел…

Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
Перейти а раздел…

Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
Перейти а раздел…

Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...

Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

    Самые большие самолеты в мире

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин распорядился выделить 1 млрд рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций
              Путин призвал быть готовыми к возможной новой волне коронавирусаПопова заявила о выходе на плато в ситуации с коронавирусомЭксперт прокомментировал расстрел в Житомире семерых АТОшниковНа месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого ребенка
              В армию поступили первые серийные образцы «Коалиции-СВ»Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в маеВ ДНР заявили о подавлении огнем позиций украинских силовиковУкраина отсрочила строительство «Стены» на границе с Россией
              Чубайс выступил против раздачи денег всем желающим на фоне коронавирусаВ Петербурге задержали участников массовой драки этногруппировокФрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в ПетербургеНовосибирский главк МЧС прояснил ситуацию с «косившими» траву ножницами пожарными

              Главная тема


              Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

              санитарная изоляция


              Собянин заявил о необходимости сохранить ограничения по коронавирусу в Москве

              особый случай


              Кононенко объяснил хайп вокруг тульской «медсестры в бикини»

              Видео

              шестой срок


              Лукашенко станет президентом в новой реальности

              легальная разведка


              Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

              основа взаимоотношений


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              Андрей Ермак и Леонид Кучма


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?

              Москва попросила США предъявить список объектов, снятых за время действия ДОН

                 22 мая 2020, 17:26
              Фото: U.S. Air Force
              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Москва ждет от Вашингтона список российских объектов, которые американские самолеты снимали за последние годы в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщил МИД.

              «Рекомендуем Вашингтону огласить весь список российских объектов, съемку которых они проводили в последние годы. Пользуясь своими правами по ДОН, Россия действовала строго в рамках его положений, и никаких претензий в этом отношении к нам у американских коллег ранее не возникало. Очевидно, что теперь, испытывая острый дефицит аргументов в оправдание своих действий, противники ДОН были вынуждены прибегнуть к использованию этого надуманного тезиса», – говорится в сообщении на сайте МИД.

              Россия не удивлена выходом США из договора, так как это решение вписывается в линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области.

              «Администрация США действует по шаблону, отработанному при выходе из Договора о РСМД. Главное при этом – выдвинуть обвинения в адрес России, чтобы прикрыть свои деструктивные действия. На озвученные американской стороной претензии мы уже десятки раз отвечали – и публично, и в различных дипломатических форматах», – отметили в ведомстве.

              Москва обратила внимание на тот факт, что новое обвинение о том, что Россия якобы использует получаемую в ходе ДОН информацию о критической инфраструктуре США и Европы для «нацеливания» оружия, выдвинуто той стороной, которая с самого начала настаивала на открытии для наблюдательных полетов всей территории государства-участника.

              «США пытаются создать впечатление, что сами они, их союзники и единомышленники безупречно выполняли ДОН. Это не так. У нас есть к ним немало вопросов, и некоторые весьма серьезные. Однако американская сторона практически всегда уходила от их обсуждения или затягивала выполнение своих обязательств, порой на многие годы. Но «встречно» настаивала на незамедлительном выполнении своих требований», – указали в МИД.

              Россия открыта к равноправному, направленному на взаимный учет интересов диалогу, но США на это не настроены, отметили в министерстве.

              «Это вызывает глубокое сожаление, поскольку европейской безопасности наносится значительный ущерб. Не укрепится и безопасность самих США, а их авторитет в международных делах точно пострадает. Деструктивный курс на слом ДОН ставит под вопрос договороспособность и последовательность Вашингтона. Это вызывает серьезные опасения даже у союзников этой страны», – подчеркнул МИД.

              Ранее сообщалось, что Россия намерена следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу, пока он в силе. Той же позиции придерживается Британия. А Китай видит в выходе США из Договора по открытому небу угрозу.

              Кроме того, Германия и Швеция, отказавшиеся выходить из Договора, призвали США пересмотреть свое решение.

              Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях выхода США из ДОН для России.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............