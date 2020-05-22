США пожаловались на слежку российских самолетов за Трампом

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен пожаловался на то, что Россия якобы следила за местонахождением Дональда Трампа, пользуясь Договором об открытом небе.

Российские наблюдатели, по словам О'Брайена, «летали над Белым домом, летали над гражданской инфраструктурой». Он сказал, что Россия «отслеживала, где может находиться президент».

«Кэмп Дэвид» или Бедминстер», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

По словам О'Брайена, Россия «использовала договор не должным образом».

При этом он сообщил, что «приближаются важные переговоры по контролю над вооружениями с российской стороной».

О'Брайен не считает, что США выйдут из договора СНВ–3. Для переговоров собрана «очень сильная команда», сказал он. По его словам, США хотели бы видеть в договоре и Китай, но начнут переговоры с Россией.

Как заявил О'Брайен, обе стороны «хотят полноценного контроля над вооружениями». Он «осторожно оптимистичен» по поводу прогресса в переговорах.

В четверг Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

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