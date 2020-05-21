ЕС собрался нарушить собственные принципы ради Крыма

Страны Евросоюза могут принять участие в видеоконференции по ситуации в Крыму, которую организует Москва, несмотря на то, что ЕС официально считает полуостров «аннексированной территорией» и таким образом нарушит собственные принципы.

Европейский союз и некоторые из его государств-членов могут нарушить собственные принципы в отношении контактов с властями Крыма, пишет «Радио Свободы».

Портал со ссылкой на двух дипломатов пишет, что дипломаты разных уровней 19 из 27 стран-членов ЕС и делегация ООН в Евросоюзе планируют принять участие в видеоконференции 21 мая по Крыму, которую организует Россия.

Между тем, пишет портал, после воссоединения Крыма с Россией Евросоюз разработал строгие руководящие принципы для всех своих дипломатов, в которых прописано, что любое подобное мероприятие любого уровня может быть заранее расценено как проводимое с целью признания Крыма российским.

В марте по случаю шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС «остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины». В МИД в ответ заявили, что рассматривают его заявление как недружественное, ставить территориальную целостность России под вопрос неприемлемо.