Захарова назвала комментарий ЕС по Крыму «недружественным»

Москва рассматривает заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Крыму как недружественное, ставить территориальную целостность России под вопрос неприемлемо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы рассматриваем допущенные ЕС комментарии как недружественные. Мы считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность РФ в ее нынешних границах», – передает слова Захаровой ТАСС.

Речь идет о заявлении Борреля в связи с шестой годовщиной воссоединения России и Крыма. Он заявил, что ЕС «остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины».

Захарова добавила, что новое расширение «черных списков» Евросоюза в отношении России – недружественный шаг.

«Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Это вопрос паритета», – сказала она.

Захарова назвала катастрофической глупостью санкции ЕС против России на фоне пандемии.

«Это полная катастрофа с точки зрения внешнего облика – да и внутреннего содержания – евроинститутов. Мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, понимая последствия того, что сейчас происходит», – сказала она.

По ее словам, дополнительные рестрикции точно не принесут никакие бонусы жителям ЕС.

По результатам опроса ВЦИОМ, спустя шесть лет после проведения референдума в Крыму абсолютное большинство крымчан (93%) и севастопольцев (90%) положительно оценивают воссоединение с Россией.

Напомним, ранее ЕС продлил индивидуальные санкции против России по Украине.