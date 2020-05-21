Киев сообщил о гибели в Донбассе командира батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил в Луганской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

«Вчера на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Бойцам оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении МВД в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка в Луганской области Украины.

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