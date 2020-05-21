В Совфеде предложили наказывать рестораны и стройки за ночной шум

В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность бизнеса за громкую музыку и строительный шум в ночное время.

Данная инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.

«Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции», – передает РИА «Новости» текстпредложений.

Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.

«Но не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильем кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью. Привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц проект нового КоАП не позволял, поэтому мы и вносим данное предложение», – сказала она.

По ее словам, очень важно, чтобы пресекали данные правонарушения именно сотрудники полиции, которые наделены полномочиями, отсутствующими у муниципальных служащих.

«Напомню, что в недавнем прошлом, в советское время, в соответствии со статьей 98 Жилищного кодекса РСФСР, пресечением подобных правонарушений занимались именно органы внутренних дел», – отметила Рукавишникова.

Напомним, ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. Также ответственность грозит тем, кто «не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля».

28 апреля Минюст отклонил предложение ужесточить статью об ответственности за нарушение тишины ночью, говорится в документе по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.