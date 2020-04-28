Минюст отказался ужесточать статью о нарушении тишины ночью

Минюст отклонил предложение ужесточить статью об ответственности за нарушение тишины ночью, говорится в документе по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

Предлагалось ужесточить наказание за неоднократное нарушение тишины в ночное время, а также за повторное совершение правонарушения, передает ТАСС.

В качестве примера эксперты привели введенную статью в региональном законе «Об административной ответственности в Кировской области», где за повторное нарушение тишины предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Однако разработчики проекта отклонили это предложение.

В ст. 14.1 проекта КоАП («Мелкое хулиганство») включили часть 6, которая предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время в виде предупреждения или штрафа от 1 до 2 тыс. рублей. При этом речь идет о периоде с 23 часов до 7 утра.

Напомним, ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. В Совфеде решили выступить против предлагаемых Минюстом изменений в КоАП.