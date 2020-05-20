Онищенко оценил поступок тульской «медсестры в бикини»

Медсестра из инфекционного госпиталя под Тулой неадекватно повела себя, выйдя на смену к пациентам в купальнике под прозрачным защитным костюмом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Конечно, надевать купальный костюм бикини под прозрачную форму – это неэтично. Девочка явно себя неадекватно повела, тем более речь идет о зоне, где находятся больные. Причем больные – температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела», – передает его слова «Вечерняя Москва».

Он заявил, что медсестра должна была выбрать другую одежду. В то же время Онищенко призвал рассмотреть ситуацию и с другой стороны.

«Не нужно только ее обвинять. Но стоит задуматься над тем, как подобного рода комбинезоны делать более комфортными. В матерчатой форме намного лучше дышит тело, а вот если она из прозрачного пластика, то, естественно, в ней дискомфортно», – сказал парламентарий.

Он обратил внимание, что необходимо улучшать качество оснащения персонала, чтобы не повторялись подобные ситуации.

Между тем, туляки вступились за медсестру, сообщает Myslo.

«Ей медаль надо дать и премию. Как могла, подняла дух пациентам», – написал в соцсетях muflon.

«Завтра все газеты страны выйдут с заголовком: «В Туле найден новый радикальный метод борьбы с коронавирусом! Вакцина больше не нужна!» – отмечает Charli2012.

«Наверно, одаренные не в курсе, что под целлофаном бывает адски жарко, а менять одежду раз в час на сухую сложновато», – пишет Coelurus.

Другие вспомнили сериал «Чернобыль», где тульские шахтеры работали в жарких условиях вообще без одежды.

«Нам от медиков работа нужна или соблюдение дресс-кода?» – пишет Алексей.

Ранее сообщалось, что руководство больницы в Туле объявило замечание медсестре, которая работала с пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее белье.