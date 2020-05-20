Собянин объяснил высокую смертность от коронавируса в Москве

Накапливающийся объем пациентов в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в Москве, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Собянин заявил, что «врачи борются за жизнь каждого человека», и это означает, что «тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях две-три недели, и вот этот накапливающийся объем, конечно, создает большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны, он генерирует высокую смертность в Москве», передает РИА «Новости».

Мэр отметил, что в мае смертность больше, чем в апреле.

«Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс», – добавил он.

Собянин указал при этом, что количество новых случаев коронавируса в Москве «вышло на уровень месячной давности». Однако за сутки в больницы Москвы поступает около 1 тыс. тяжелых больных с COVID.

По мнению мэра российской столицы, город пока находится на высокой стадии заболеваемости.

Между тем в Москве удалось добиться, что 95% граждан соблюдают масочный режим в метро, 93% – в магазинах.

«Это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы и они сами защитили себя, и окружающих. И надо продолжать этот контроль», – отметил Собянин.

Также стало известно, что около 300 предприятий строительства, торговли, промышленности были оштрафованы в Москве за несоблюдение требований Роспотребнадзора. Около полутора десятков предприятий были закрыты по требованию Роспотребнадзора.

Собянин отметил, что это жесткие, но правильные меры, которые позволили добиться соблюдения тех требований, которые предъявляют власти города.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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