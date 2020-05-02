В Саратовской области на карантин закрыли все детдома и интернаты

Все детдома и школы-интернаты в Саратовской области со 2 мая закрыли на двухнедельный карантин из-за угрозы коронавируса, сообщила пресс-служба регионального минобразования.

«В связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора с сегодняшнего дня в профилактических целях закрываются на карантин школы-интернаты, центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и специальная общеобразовательная школа закрытого типа, подведомственные региональному министерству образования», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В этих учреждениях нет ни одного заболевшего коронавирусом, уточнили в министерстве.

Там добавили, что дети в детдомах и интернатах продолжат получать всю необходимую помощь и уход, их персонал продолжит соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

С 19 марта по 2 мая в Саратовской области зафиксировано 535 случаев коронавируса, девять человек умерли, среди заболевших – 38 детей.

За последние сутки в России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 124 054 случая. 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.