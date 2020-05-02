Минобороны назвало число зараженных коронавирусом российских военных

Свыше 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в российской армии и военных учебных заведениях России с марта по 2 мая, сообщило Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1 177 военнослужащих с положительными результатами», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Коронавирус также диагностировали у 209 воспитанников довузовских учебных учреждений, в высших учебных заведениях выявлено 1195 случаев. Среди гражданского персонала установлено 322 таких диагноза.

Всего за последние сутки в России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 124 054 случая. 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.