В Саратове у пациентки с коронавирусом родился ребенок с COVID-19

Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр уточнил, что заболевание у ребенка протекает бессимптомно. Девочку перевели в областную детскую инфекционную больницу, где она получает профилактическое лечение противовирусными препаратами.

По его словам, женщина поступила в родильное отделение по линии скорой помощи, а ранее находилась на самоизоляции.

«Помощь матери и ребенка оказана в полном объеме. Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию», – добавил глава ведомства.

Ранее коронавирус обнаружили у одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре, ходившего в дежурную группу.