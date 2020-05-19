Пелоси выступила против бесплатной поставки аппаратов ИВЛ в Россию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала планы администрации Дональда Трампа бесплатно поставить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Они (администрация президента США Дональда Трампа) отдают аппараты ИВЛ более чем на 5 млн долларов России. Россия вполне может позволить себе заплатить за эти ИВЛ. Они (администрация Трампа) просто заправляют делами неприемлемым способом», – цитирует РИА «Новости» заявление Пелоси в эфире канала CNN.

Напомним, в понедельник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США бесплатно передадут России 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД