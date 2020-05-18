США поставят России 200 аппаратов ИВЛ

США бесплатно передадут России 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

«В ответ на просьбу президента (Владимира) Путина о помощи президент (Дональд) Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», – передает его слова РИА «Новости».

7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора принял предложение направить России аппараты ИВЛ.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров рассказал о признательности Трампа Москве за помощь в борьбе с коронавирусом.