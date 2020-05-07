Трамп заявил о согласии России принять аппараты ИВЛ из США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора принял предложение направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщило Reuters.

В свою очередь Bloomberg сообщает, что глава вашингтонской администрации положительно оценил беседу с главой российского государства, передает ТАСС.

Напомним, в четверг Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы. Ранее президенты России и США сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе, отметив, что «дух Эльбы» является примером того, как Россия и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о признательности Трампа России за помощь в борьбе с коронавирусом. Посол США в России Джон Салливан в свою очередь заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь России в борьбе с коронавирусом.

В марте в ходе разговора Путина и Трампа была достигнута договоренность об отправке в США самолета с грузом гуманитарной помощи, который прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Позднее Москва заключила с Вашингтоном контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции воздуха в России.

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