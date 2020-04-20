Россия закупила у США датчики для производства ИВЛ

Москва заключила с Вашингтоном контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции воздуха в России, сообщил президент Владимир Путин.

«На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России», – передает слова Путина РИА «Новости»

Президент заявил, что это сотрудничество будет развиваться и дальше.

Он также отметил, что помощь Италии со стороны России – «не игра в одни ворота», в этой стране также закупаются датчики давления для аппаратов ИВЛ.

«Мы в эту страну направили и своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава. Но что в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растет», – подчеркнул президент.

Кроме того, из Китая, по словам президента, в Россию поступило 150 млн масок.

«В Китай, когда нашим друзьям было тяжело, в феврале, отправили 2 млн масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок», – сказал Путин.

Также Путин отметил, что в России промышленность наращивает объемы производства медоборудования для борьбы с коронавирусом. По его словам, потребности в антисептиках Россия полностью обеспечивает.

«Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время – 7,5 млн будем производить», – передает ТАСС слова главы государства.

Путин сообщил, что малые и средние предприятия наладили собственное производство гигиенических масок – они производят до 5,8 млн масок.

«Производство защитных костюмов выросло с 6 тыс. в начале марта до 20 тыс., и в ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться более 100 тыс. в сутки», – заявил президент.

Ранее в Кремле заявили, что в России есть регионы, где пока недостаточный запас индивидуальных средств защиты, резерв по койко-местам и количество аппаратов ИВЛ.