Кремль указал на регионы с недостаточным уровнем запаса средств защиты

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

Александр Лебедь называл себя «неправильным генералом», который любит не начинать, а заканчивать войныФото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Лично у Лебедя, по его же словам, была полная готовность провести зачистку Дома Правительства, в котором забаррикадировались Ельцин и его сторонники. Он не испытывал при этом никаких моральных колебаний. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России Сергей Станкевич. В понедельник отмечается 70-летний юбилей генерала Александра Лебедя. Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Кремль указал на регионы с недостаточным уровнем запаса средств защиты

              20 апреля 2020, 12:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В России есть регионы, где пока не на достаточном уровне запасы индивидуальных средств защиты, резерв по койко-местам и количество аппаратов ИВЛ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «Мне не известно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности (принимаемых в регионах карантинных мер). Но по всей видимости, пока есть, безусловно, остаются регионы, где пока не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, запасы необходимого оборудования для лечения, прежде всего, ИВЛ, и где по-прежнему пока еще нет достаточного резерва по фонду койко-мест. Это есть, там есть и объективные причины. Но там ведется очень интенсивная работа, и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием федерального центра», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

              В оперштабе в понедельник сообщили, что за последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 155 человек». Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3 тыс. 446 человек. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.

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