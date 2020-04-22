США выразили готовность помочь России в борьбе с коронавирусом

США готовы помочь России в борьбе с коронавирусом, заявил американский посол Джон Салливан.

«Президент [Дональд] Трамп упоминал, что у США есть возможность направить в Россию необходимую помощь. Обе страны уже помогали друг другу в кризисных ситуациях в прошлом и в случае необходимости могут сделать это снова», – заявил Салливан, передает ТАСС.

По его словам, американский лидер ценит помощь, которую направила Россия для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорк.

«Президент Трамп дал понять, что США привержены идее бороться с COVID-19 глобально, <...> но мы не можем делать это в одиночку», – сказал дипломат.

Президент Владимир Путин в понедельник сообщал, что Москва заключила с Вашингтоном контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции воздуха в России.

В марте после разговора лидеров обеих стран была достигнута договоренность об отправке из России в США самолета. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.