В Общественной палате оценили попытки штаба Навального оправдать атаки на «Бессмертный полк»

«Заявления Волкова – это способ манипулирования для прикрытия антинародных действий», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Константин Комков. Так он прокоммнтирова попытки соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова оправдать атаки на «Бессмертный полк онлайн».

«Это неуклюжие и нелепые попытки Волкова оправдать сторонников Навального. Его позиция выглядит как способ манипулирования для прикрытия антинародных действий», – убежден член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Напомним, в воскресенье в сети появилось видео, в котором координатор работы сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков комментирует атаки на акцию «Бессмертный полк онлайн», утверждая, что в их основе лежит реакция людей, которых власти вынуждали участвовать в онлайн-шествии.

По словам Комкова, такое заявление Волкова является ложью и фальсификацией. «Можно заставить одного-двух человек, но принудить к чему-то миллионы россиян невозможно», – подчеркнул собеседник.

«По данным ВЦИОМ абсолютное большинство россиян отрицательно отнеслось к попыткам не просто исказить, а надругаться над памятью. Поэтому попытки информационных оправданий – слабая позиция, которая не выдерживает ни здравой критики, ни эмоционального восприятия», – считает политолог.

«И помимо осуждения, которое высказала вся страна, теперь нужно дождаться юридических последствий и четко показать, что мы готовы не только информационно, но и юридически защищать свое право и свою память», – заключил собеседник.

Ранее следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального.

Как сообщил в четверг ВЦИОМ, большая часть опрошенных россиян (83%) осудили попытку неизвестных опубликовать фотографии нацистов в онлайн-акции «Бессмертный полк», цитирует сообщение ВЦИОМа ТАСС.

Напомним, в связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержаланесколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

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