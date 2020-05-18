Украина анонсировала обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

«Будет апдейт, будет обновление торговой части. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ о том, как мы это видим, на чем должны сосредоточиться, ждем от них фидбэк», – сказал Кулеба «РБК-Украина».

Глава МИД отметил, что обсуждал этот вопрос с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. По его словам, они договорились ускорить рассмотрение предложений в Еврокомиссии.

Ранее еврокомиссар Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз в этом году планирует пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной в этом году.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Соглашение заработало с 2016 года.

Отметим, что оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как соглашение пагубно сказалось на экономике страны.

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