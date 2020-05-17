Голикова исключила манипуляции с данными о смертности по коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса, в том числе из-за тарифов на лечение.

«Конечно, есть рекомендации, но не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

Вице-премьер отметила, что больницы с точки зрения поступления денег из Фонда ОМС как раз заинтересованы в том, чтобы ставить диагноз «коронавирус». Именно от этого зависит поступление средств на заработную плату и медикаменты.

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», – добавила Голикова.

По ее словам, сегодня уровень смертности от коронавируса в России в семь с половиной раз ниже, чем в целом по миру. Голикова уточнила, что после 20 числа будет традиционная сверка, и уже в конце мая появятся данные по всем причинам смерти за апрель.

Ранее Голикова уже сообщала, что в России уровень летальности от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем общемировой уровень.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в России от коронавируса.