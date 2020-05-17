Вильфанд предупредил о резком похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», – цитирует ТАСС метеоролога.

Вильфанд отметил, что такая погода обусловлена влиянием воздушных масс, пришедших в центральные регионы с северо-запада.

В результате до следующей пятницы, 22 мая, в центральных регионах страны днем термометр будет показывать от 12 до 17 градусов выше ноля.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 17 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.