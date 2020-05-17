В Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 14–16 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 7 градусов, передает ТАСС.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с с порывами до 17 м/с, в связи с чем 17 мая объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 12–17 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.