ЦИК подтвердил готовность к голосованию по поправкам в Конституцию

Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит глава российского государства Владимир Путин, сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Он отметил, что «ЦИК готов был провести голосование и в апреле». Сейчас российская «избирательная система находится в состоянии готовности», передает РИА «Новости».

Напомним, закон о внесении поправок в Конституцию был принят парламентом 11 марта. Обязательным условием для их вступления в силу является одобрение на общероссийском голосовании.

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Путин сообщил, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.