Названа причина разрушения картины Мунка «Крик»

Картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка начала разрушаться из-за высокой влажности в воздухе, сообщили ученые.

Исследователи провели анализ микрочастиц желтого пигмента с полотна и установили, что входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется из-за влажности, передает РИА «Новости».

До этого ученые полагали, что картину может разрушать яркий свет, из-за чего ее держали в темном помещении и выставляли при слабом освещении.

«Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр», – заявил соавтор исследования Летиция Монико из итальянского Национального исследовательского совета.

Влажность для сохранения «Крика» должна быть не выше 45%, а уровень освещения можно оставить на стандартных значениях, отметили ученые.

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