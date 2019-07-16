На картины Третьяковской галереи установлены датчики охраны «Росатома»

В Третьяковской галерее установлена новая система охраны, разработанная специалистами «Росатома». Она должна предотвратить кражи предметов искусства наподобие похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в начале 2019 года.

Новая охранная система создана компанией «Росатома» «Элерон», производящей технические средства охраны и системы безопасности для объектов различного назначения, передает РИА «Новости» .

После кражи картины Куинджи в январе этого года Третьяковская галерея заказала систему третьего рубежа охраны (защиту самого предмета, а не только периметра) для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе. Для Третьяковки «Элерон» предложил разработанные у себя датчики серии «Яхонт», которые были созданы в середине 2000-х годов для ряда стратегических объектов.

«Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика. Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300×200×150 миллиметров. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить. Потребовались новые инженерные и алгоритмические решения», – говорит начальник отделения «Элерона» Алексей Руднев.

В итоге в залах Третьяковки установили датчики «Яхонта» размером с банковскую карту, только толщиной около 4 миллиметров. Благодаря компактности их можно размещать на обратной стороне картинной рамы. Их использовали на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора.

Напомним, картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из коллекции Русского музея была похищена прямо с выставки в Третьяковке 27 января. На следующее утро МВД объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Минкультуры по итогам проверки предписало галерее принять до середины ноября «исчерпывающий комплекс мер» по защите своих музейных экспонатов.

Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (Москва) – крупнейшее в России научно-исследовательское, проектно-конструкторское и монтажно-наладочное предприятие по созданию технических средств охраны, систем безопасности и оснащению ими объектов различного назначения.