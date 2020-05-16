Ученые заявили о создании 100-процентного лекарства от коронавируса

Американские ученые фармкомпании Sorrento Therapeutics нашли антитело, которое может блокировать коронавирус на 100%, пишут СМИ.

Антитело STI-1499 способно обеспечить «100-процентное ингибирование» COVID-19, утверждают исследователи компании, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.

Препарат можно использовать за несколько месяцев до появления вакцины, уверены ученые.

«Мы хотим подчеркнуть, что есть лекарство. Существует решение, которое работает на 100%», – сказал гендиректор компании Генри Джи.

Испытания проводились только в лаборатории, разрешение на выпуск препарата пока не получено. По мнению Джи, лекарство позволит снять карантин во всех странах мира.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 9 тыс. 200 новых случаев коронавируса.

Накануне, 15 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 598. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 1 тыс. 398.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД