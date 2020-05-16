Путин объяснил, почему Россия смогла создать уникальное высокотехнологичное оружие

Без фундаментальной науки и инженерных кадров Россия не смогла бы обеспечить себе высокотехнологичные виды оружия, которых нет у других стран, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Это факт, абсолютно уже очевидный – у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», – заявил президент в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

По его словам, без таких ресурсов создание подобного оружия было бы невозможно, но «мы это сделали».

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США занимаются разработкой ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на сегодняшний день аналоги. Он назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предположительно, Трамп говорил об AGM-183A.

На слова Трампа отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться новая ракета Трампа.