Госдеп пригрозил Международному уголовному суду

Международный уголовный суд не должен распространять юрисдикцию на возможные военные преступления на палестинских территориях, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

Он сообщил, что прокурор МУС «попыталась распространить юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, подав новую жалобу», передает ТАСС.

По мнению США, палестинцы не должны «рассматриваться как суверенное государство», а потому не должны «участвовать как государство в международных организациях».

Помпео назвал политическим инструментом «попытки суда выйти за пределы своей юрисдикции». Он выразил недовольство «незаконными расследованиями МУС».

Если МУС «продолжит данную линию», Вашингтон «укажет на последствия», заявил Помпео.

В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда (Гамбия) потребовала выдать санкцию на расследование предполагаемых преступлений на территории Афганистана, совершенных солдатами армии США и сотрудниками ЦРУ.

В 2018 году сообщалось о готовности Вашингтона ввести санкции против МУС в случае, если тот начнет расследования против США и Израиля по вопросу Палестины.

В 2019 году Помпео «объявил политику визовых ограничений в отношении тех, кто несет ответственность за любые расследования МУС применительно к американским военным».